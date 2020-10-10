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Дзюба: мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения

Дзюба: мы с Соболевым стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в преддверии матча Лиги наций УЕФА с Турцией рассказал о взаимоотношениях с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.

«Соболева сразу поздравил с голом, мы с ним сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. В любом случае, помню свой первый гол за сборную — это большое событие для любого футболиста. Гол он забил, дальше все будет зависеть от него. Но я его сразу поздравил, как и Андрюху Мостового, который дебютировал. Это большое событие в карьере», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Россия — Турция состоится завтра, 11 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Соболев: Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом за сборную России
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