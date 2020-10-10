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Евсеев – о прощании с «Уфой»: пошёл пожать руку каждому. Человеке на четвертом слёзы пошли

Евсеев – о прощании с «Уфой»: пошёл пожать руку каждому. Человеке на четвертом слёзы пошли
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о прощании с игроками клуба.

«Зашёл в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас. А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли.

Шел с левой стороны, а пошел бы с правой — и там случилось бы то же самое. Как говорит жена, я стал впечатлительным. Полтора года мы с этими парнями были как единое целое, и это очень хорошее время. Такие решения всегда принимать тяжело», — цитирует Евсеева «Спорт-экспресс».

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