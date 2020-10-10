Венгер: Озил не был одним из тех, кто демонстрировал наибольшую дисциплину на поле

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о бывшем подопечном — Месуте Озиле.



«Озил не был одним из тех, кто демонстрировал наибольшую дисциплину на поле. И игра без мяча была не совсем его сильной стороной. Но с этим можно справиться. Главное — правильный баланс между защитой и атакой», — приводит слова Венгера Spiegel.

В последний раз 31-летний Озил выходил на поле за «канониров» 7 марта. Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Немецкий полузащитник выступал за мадридский «Реал», «Вердер», а также «Шальке-04». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.