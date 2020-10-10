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Касильяс: Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта

Касильяс: Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта
Футбол / Испания 0

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс рассказал об общении с главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, тренировавшим мадридскую команду.

«Многие этого не знают, но Жозе Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после инфаркта, чтобы узнать, как себя чувствую. Я увиделся с людьми, которых не видел долгое время, это заставляет ценить мелочи жизни. Стараешься проживать каждый день, перестаёшь существовать в своём маленьком мирке. Мне очень повезло, не всем выпадает такой шанс. В день, когда случился инфаркт, я чувствовал, что умру, и это заставило меня по-другому взглянуть на многие вещи», — приводит слова Касильяса ESPN.

Напомним, 4 августа испанец объявил о завершении профессиональной карьеры. Касильяс — воспитанник «Реала». Выступал за клуб с 1998 по 2015 год.

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