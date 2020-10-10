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Македонский защитник «Спортинга» вызвал интерес «Спартака» и «Динамо»

Македонский защитник «Спортинга» вызвал интерес «Спартака» и «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовский вызвал интерес двух клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает A Bola.

По информации источника, 28-летним правым защитником интересуются московские «Спартак» и «Динамо». Трансфер игрока сборной Северной Македонии оценивается в € 2,5 – € 3 млн.

Ристовский — воспитанник северомакедонского «Вардара». В 2010 году защитник перешёл в «Парму», в которой пробыл до 2015 года, уходя почти в каждом сезоне в аренду. Затем отправился в Хорватию, где защищал цвета клуба «Риека». В 2017 году перешёл в «Спортинг».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Стефан провёл 21 матч, в котором оформил три голевые передачи. С 2011 года защитник вызывается в сборную Северной Македонии.

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