Македонский защитник «Спортинга» вызвал интерес «Спартака» и «Динамо»
Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Стефан Ристовский вызвал интерес двух клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает A Bola.
По информации источника, 28-летним правым защитником интересуются московские «Спартак» и «Динамо». Трансфер игрока сборной Северной Македонии оценивается в € 2,5 – € 3 млн.
Ристовский — воспитанник северомакедонского «Вардара». В 2010 году защитник перешёл в «Парму», в которой пробыл до 2015 года, уходя почти в каждом сезоне в аренду. Затем отправился в Хорватию, где защищал цвета клуба «Риека». В 2017 году перешёл в «Спортинг».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Стефан провёл 21 матч, в котором оформил три голевые передачи. С 2011 года защитник вызывается в сборную Северной Македонии.
Мозес прибыл в клинику в Риме, где пройдёт медосмотр для «Спартака»
- 10 октября 2020
-
20:47
-
20:36
-
20:36
-
20:18
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:17
-
18:51
-
18:38
-
18:19
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:43
-
17:19
-
16:38
-
16:23
-
16:16
-
15:57
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
15:26
-
15:12
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
Партнерский контент