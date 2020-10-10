Испания — Швейцария: стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги наций

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А между национальными командами Испании и Швейцарии. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Начало — в 21:45 мск. Объявлены стартовые составы команд.

Испания: де Хеа, Навас, Пау Торрес, Рамос, Бускетс, Мерино, Дани Ольмо, Гайя, Фати, Торрес, Оярсабаль.

Запасные: Аррисабалага, Унай Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Э. Гарсия, Родри, Родриго, Серхи Роберто.

Швейцария: Зоммер, Бенито, Видмер, Шер, Эльведи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Соу, Мехмеди.

Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком, ассистировать будут судьи на линиях Шеркан Олгюнкан и Чем Сатман. Резервный арбитр — Арда Кардешлер.