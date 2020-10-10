Украина — Германия: объявлены стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А между национальными командами Украины и Германии. Встреча пройдёт в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало — в 21:45 мск. Опубликованы стартовые составы команд.
Украина: Бущан, Караваев, Соболь, Забарный, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Коваленко.
Запасные: Н. Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.
Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Дракслер, Кроос, Клостерман, Зюле, Рюдигер, Горецка, Гнабри.
Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Й. Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан.
Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, ассистировать будут судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Галь Лейбовиц.
- 10 октября 2020
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