Украина — Германия: объявлены стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А между национальными командами Украины и Германии. Встреча пройдёт в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало — в 21:45 мск. Опубликованы стартовые составы команд.



Украина: Бущан, Караваев, Соболь, Забарный, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Коваленко.

Запасные: Н. Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.

Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Дракслер, Кроос, Клостерман, Зюле, Рюдигер, Горецка, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Й. Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан.

Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом, ассистировать будут судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный арбитр — Галь Лейбовиц.