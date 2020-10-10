У игрока сборной Израиля обнаружили коронавирус на следующий день после матча с Шотландией

Полузащитника «Селтика» и сборной Израиля Нир Биттон сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщает BBC.
Израильский футболист узнал результаты теста в пятницу, 9 октября. Накануне сборная Израиля встречалась со сборной Шотландии в матче 1/2 финала квалификации Евро-2020. Шотландия обыграла Израиль в серии пенальти. 28-летний Биттон отыграл весь матч.
Отметим, шотландская команда проводила первую серию 11-метровых в истории. Шотландцы забили все пять ударов в послематчевой серии пенальти. Голы на свой счёт записали Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминай, Лоуренс Шанклэнд и Кенни Маклин. У израильцев пенальти реализовали Биттон, Шош-Зальман Вайссман и Мохаммад Абу Фани. Удар Эрана Захави отбил вратарь шотландской команды Дэвид Маршалл.
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