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Сборная Шотландии выиграла первую в своей истории серию пенальти

Сборная Шотландии выиграла первую в своей истории серию пенальти
Футбол / Евро-2020 0

В матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 сборная Шотландии обыграла сборную Израиля в серии пенальти.

По информации журналиста Саймона Чемберса, шотландская команда проводила первую серию 11-метровых в истории. Кроме того, сборная Шотландии всего во второй раз в истории сыграла дополнительное время.

Шотландцы забили все пять ударов в послематчевой серии пенальти. Голы на свой счёт записали Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминай, Лоуренс Шанклэнд и Кенни Маклин. У израильцев пенальти реализовали Нир Биттон, Шош-Зальман Вайссман и Мохаммад Абу Фани. Удар Эрана Захави вытащил вратарь шотландской команды Дэвид Маршалл.

В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 сборная Сербии одержала победу над Норвегией. Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло и завершилась со счётом 2:1 по итогам овертайма.

Сербия обыграла Норвегию в овертайме и вышла в финал квалификации Евро-2020
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