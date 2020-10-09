Сборная Шотландии выиграла первую в своей истории серию пенальти

В матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 сборная Шотландии обыграла сборную Израиля в серии пенальти.

По информации журналиста Саймона Чемберса, шотландская команда проводила первую серию 11-метровых в истории. Кроме того, сборная Шотландии всего во второй раз в истории сыграла дополнительное время.

Шотландцы забили все пять ударов в послематчевой серии пенальти. Голы на свой счёт записали Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминай, Лоуренс Шанклэнд и Кенни Маклин. У израильцев пенальти реализовали Нир Биттон, Шош-Зальман Вайссман и Мохаммад Абу Фани. Удар Эрана Захави вытащил вратарь шотландской команды Дэвид Маршалл.

В параллельном матче 1/2 финала квалификации Евро-2020 сборная Сербии одержала победу над Норвегией. Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло и завершилась со счётом 2:1 по итогам овертайма.