Роналду — самый высокооплачиваемый футболист Серии А. В топ-10 вошли ещё 4 игрока «Юве»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Португалец получает € 31 млн в год.
В десятку самых дорогих игроков входят также защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (€ 8 млн), нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, форвард «Ромы» Эдин Джеко, полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен (все — € 7,5 млн), нападающий туринцев Паоло Дибала (€ 7,3 млн), форвард «Милана» Златан Ибрагимович, хавбек «Интера» Алексис Санчес, полузащитники «Ювентуса» Адриен Рабьо и Аарон Рэмси (все — € 7 млн).
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Футболист «Ювентуса» сообщил, что в клубе запрещают на тренировках идти в стыки с Роналду
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