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Сборная Украины дома уступила Германии в 3-м туре Лиги наций

Сборная Украины дома уступила Германии в 3-м туре Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Украины принимала сборную Германии в матче 3-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.

Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. После розыгрыша углового Рюдигер прорвался в чужую штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку.

В первой пятиминутке второго тайма Германия удвоила преимущество. На 49-й минуте Клостерман навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Бущан выпустил мяч на Горецку и тот поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.

Таким образом, немцы набрали пять очков и расположились на второй строчке таблицы группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на третьем месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 3-й тур
10 октября 2020, суббота. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 2
Германия
0:1 Гинтер – 20'   0:2 Горецка – 49'   1:2 Малиновский – 76' (пен)
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