Сборная Украины дома уступила Германии в 3-м туре Лиги наций

Сборная Украины принимала сборную Германии в матче 3-го тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:2.
Немецкая команда открыла счёт на 20-й минуте встречи. После розыгрыша углового Рюдигер прорвался в чужую штрафную с правого фланга и прострелил во вратарскую, где Гинтер оторвался от Караваева и ударом в касание отправил мяч в сетку.
В первой пятиминутке второго тайма Германия удвоила преимущество. На 49-й минуте Клостерман навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Бущан выпустил мяч на Горецку и тот поразил пустые ворота. Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью пенальти, который на 77-й минуте реализовал Малиновский.
Таким образом, немцы набрали пять очков и расположились на второй строчке таблицы группы 4 лиги А. Украинцы (3) — на третьем месте.
- 10 октября 2020
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