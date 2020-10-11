Владимир Быстров похвалил сборную Украины за игру с Германией
Экс-игрок петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров дал оценку игре сборной Украины в матче Лиги наций с Германией (1:2).
«На самом деле немцы дурака не валяли, играли хорошо, нужно отметить украинцев. Когда нет столько основных игроков, тренеру приходится играть от обороны, строить какие-то редуты. Критика Шевченко? Его критиковали люди, которым лишь бы покритиковать, но он настраивал молодых игроков играть в атакующий футбол, через год-два увидите, в какой футбол они будут играть. Немцы же действовали здорово, в своей манере», — сказал Владимир Быстров в эфире программы «Все на Матч!».
Сборная Украины занимает в своей группе третье место, набрав три очка.
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