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Кейн травмировался на тренировке сборной Англии

Кейн травмировался на тренировке сборной Англии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил повреждение на тренировке сборной Англии. Как сообщает Mirror, Кейн может пропустить матч со сборной Бельгии в рамках Лиги наций.

В конце тренировки 27-летний форвард пожаловался на чувство напряжения в мышцах. «Тоттенхэм» попросил вернуть Кейна в распоряжение клуба, однако главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт оставил футболиста в составе сборной.

В январе 2020 года Кейн был прооперирован после разрыва мышц задней поверхности бедра, на реабилитацию ушло несколько месяцев.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги Кейн провёл за «Тоттенхэм» четыре матча и забил в них три мяча. В составе сборной Англии форвард дошёл до полуфинала чемпионата мира 2018 года.

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