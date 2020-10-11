Кейн травмировался на тренировке сборной Англии
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил повреждение на тренировке сборной Англии. Как сообщает Mirror, Кейн может пропустить матч со сборной Бельгии в рамках Лиги наций.
В конце тренировки 27-летний форвард пожаловался на чувство напряжения в мышцах. «Тоттенхэм» попросил вернуть Кейна в распоряжение клуба, однако главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт оставил футболиста в составе сборной.
В январе 2020 года Кейн был прооперирован после разрыва мышц задней поверхности бедра, на реабилитацию ушло несколько месяцев.
В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги Кейн провёл за «Тоттенхэм» четыре матча и забил в них три мяча. В составе сборной Англии форвард дошёл до полуфинала чемпионата мира 2018 года.
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