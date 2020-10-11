Льорис: Роналду совершенный футболист и всегда является угрозой

Голкипер национальной команды Франции Уго Льорис поделился мнение о нападающем Криштиану Роналду перед матчем со сборной Португалии в Лиге наций.

«Он совершенный игрок, который способен на всё и очень часто играет решающую роль в матчах. Я очень восхищаюсь этим игроком, его карьерой. Он необыкновенный футболист. Роналду всегда является угрозой. Мы постараемся ответить коллективно и действовать эффективно, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова Льориса beIN Sports.

Матч третьего тура Лиги наций между сборными Франции и Португалии состоится 11 октября. Встреча состоится в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Начало – 21:45 мск.

Ранее Франция и Португалия с двух побед стартовали в Лиге наций, обыграв сборные Хорватии и Швейцарии.