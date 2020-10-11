Старший брат Игуаина присоединился к Гонсало в клубе Бекхэма
Полузащитник Федерико Игуаин перешёл из «Ди-Си Юнайтед» в «Интер Майами», сообщает пресс-служба клуба из Майами на своей странице в «Твиттере».
Трансфер 35-летнего аргентинского футболиста обошёлся «Интер Майами», одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, в $ 50 тыс., которые американский клуб выделит в виде распределительных средств на 2021 год.
Напомним, в прошлом месяце на правах свободного агента в «Интер Майами» перешёл нападающий Гонсало Игуаин, брат Федерико. Братья играли за один клуб с 2004 по 2006 год, защищая цвета клуба «Ривер Плейт» (Аргентина).
Федерико Игуаин принял участие в 217 матчах MLS, забил 60 мячей и отдал 68 результативных передач.
Гонсало Игуаин забил первый гол в MLS пушечным ударом со штрафного. Видео
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