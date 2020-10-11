В «Уфе» прокомментировали назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
«Договорились с Рахимовым быстро. Задача одна, чтобы «Уфа» не находилась на том месте, на котором сейчас находится. Остановились на Рахимове. Очень сильный специалист. Контракт пока до конца сезона, а там посмотрим. Юрана и Кононова не рассматривали», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. В ходе карьеры специалист тренировал «Амкар», «Локомотив» и австрийскую команду «Адмира Ваккер».
7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. Команда, набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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