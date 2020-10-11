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Мешков обслужит матч Лиги наций Исландия — Бельгия

Мешков обслужит матч Лиги наций Исландия — Бельгия
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым будет работать на матче группового этапа Лиги наций Исландия — Бельгия, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Резервный рефери — Сергей Лапочкин.

Матч Исландия — Бельгия состоится 14 октября на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). Начало — в 21:45 мск. Бельгия набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет группу 2 Лиги А. Сборная Исландии (0) — на четвёртом месте. Помимо исландцев и бельгийцев во 2-й группе Лиги А также присутствуют сборные Англии и Дании.

Сегодня, 11 октября, сборная Бельгии сыграет с национальной командой Англии, а Исландия примет сборную Дании.

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