Фатих Текке: в последнее время мне снятся игроки «Зенита»
Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке рассказал об отношении к России, петербургскому клубу и экс-партнёру Андрею Аршавину.
«С каким фильмом ассоциируется карьера в России? То, что я пережил, — не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Надеюсь, мне посчастливится поработать в этом клубе в качестве босса.
Аршавин – один из лучших игроков в мире. Пока не видел игроков в России, которые играют лучше него», — цитирует Текке Metaratings.
Текке выступал за казанцев в 2010 году, а до этого был игроком «Зенита». В 2012-м он повесил бутсы на гвоздь, после чего решил начать тренерскую карьеру.
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