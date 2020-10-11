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Фатих Текке: в последнее время мне снятся игроки «Зенита»

Фатих Текке: в последнее время мне снятся игроки «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке рассказал об отношении к России, петербургскому клубу и экс-партнёру Андрею Аршавину.

«С каким фильмом ассоциируется карьера в России? То, что я пережил, — не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Надеюсь, мне посчастливится поработать в этом клубе в качестве босса.

Аршавин – один из лучших игроков в мире. Пока не видел игроков в России, которые играют лучше него», — цитирует Текке Metaratings.

Текке выступал за казанцев в 2010 году, а до этого был игроком «Зенита». В 2012-м он повесил бутсы на гвоздь, после чего решил начать тренерскую карьеру.

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