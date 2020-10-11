Арбитр Москалёв и его помощник Ширяев заразились коронавирусом

Арбитр Владимир Москалёв и его ассистент Алексей Ширяев заразились коронавирусом.



«Последний тест на коронавирус показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешёл на режим самоизоляции.



У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус. У него немного повышена температура, но чувствует себя хорошо. Другой помощник, Дмитрий Жвакин, пока ждёт результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и в скором времени сможем вернуться к работе», — приводит слова Москалёва «Спорт-экспресс».

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