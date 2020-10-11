Число зрителей на стадионах в Италии может быть сокращено до 500 человек

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца встретится с членами Научно-технического комитета и предложит сократить число зрителей для мероприятий на открытом воздухе до 500 человек из-за коронавируса, сообщает Calciomercato.
В категорию спортивных событий включена и Серия А. Напомним, совсем недавно количество зрителей на стадионах было установлено в размере 1000 болельщиков.
Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа, которая курирует департамент по вопросам COVID-19, призвала приостановить розыгрыш Серии А из-за большого количества случаев заболевания коронавирусом в «Дженоа». Напомним, в этот клуб накануне перешёл форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Лидером чемпионата является «Аталанта», набравшая 9 очков в 3 турах.
- 11 октября 2020
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