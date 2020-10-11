Новичок французского «Кана» Молчан: нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже

Защитник «Кана» Владислав Молчан, недавно перешедший во французский клуб из «Енисея», поделился эмоциями от перехода.

«Не верил, когда сказали, что поеду во Францию на медосмотр. Осознал только ближе к сделке. Непередаваемые эмоции — и счастье, и ответственность. Такой шанс выпал. Нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже.



Напрямую во Францию не пускают, летел через Стамбул: Питер – Москва – Стамбул – Париж. Президент и директор показали мне стадион. Арена – классная. Успел уже и на матче побывать — «Кан» выиграл у «Амьена». Отличные впечатления.

Провёл во Франции лишь три дня, даже потренироваться не успел. Летал по туристической визе, а нужна рабочая. Подал документы и теперь жду, когда мне сделают рабочую визу. Как только получу, улечу", — сказал Молчан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.