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Новичок французского «Кана» Молчан: нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже

Новичок французского «Кана» Молчан: нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже
Футбол / Франция 0

Защитник «Кана» Владислав Молчан, недавно перешедший во французский клуб из «Енисея», поделился эмоциями от перехода.

«Не верил, когда сказали, что поеду во Францию на медосмотр. Осознал только ближе к сделке. Непередаваемые эмоции — и счастье, и ответственность. Такой шанс выпал. Нужно показать, что футболисты из России ничем не хуже.

Напрямую во Францию не пускают, летел через Стамбул: Питер – Москва – Стамбул – Париж. Президент и директор показали мне стадион. Арена – классная. Успел уже и на матче побывать — «Кан» выиграл у «Амьена». Отличные впечатления.

Провёл во Франции лишь три дня, даже потренироваться не успел. Летал по туристической визе, а нужна рабочая. Подал документы и теперь жду, когда мне сделают рабочую визу. Как только получу, улечу", — сказал Молчан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Приехал играть за «Кан», но и тут «Зенит». Россиянин сменил ФНЛ на Францию
Владислав Молчан оказался не нужен «Зениту-2», сидел на скамейке в «Енисее» и уехал покорять вторую французскую лигу.
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