«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
«Урал» и «Рубин» встречались в товарищеском матче. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась вничью со счётом 1:1.
Первыми забили хозяева. Тарасов нарушил правила на Егорычеве в борьбе за верховой мяч в штрафной «Рубина». Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Караев. Во втором тайме «Рубину» удалось восстановить статус-кво, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. Гол на счету Йевтича.
В первом круге чемпионата России команды провели матч в Казани. Встреча завершилась вничью с аналогичным счётом — 1:1.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Рубин» (15) — на девятом месте.
«Арсенал» и «Урал» поборются за Джорджевича
- 11 октября 2020
-
16:32
-
16:20
-
16:13
-
16:10
-
15:59
-
15:58
-
15:39
-
15:20
-
15:01
-
14:47
-
14:37
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:33
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:49
-
12:48
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:31
-
11:27
-
11:11
-
11:04
-
10:54
-
10:44
-
10:42
-
10:25
-
10:18
Партнерский контент