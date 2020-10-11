«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

«Урал» и «Рубин» встречались в товарищеском матче. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первыми забили хозяева. Тарасов нарушил правила на Егорычеве в борьбе за верховой мяч в штрафной «Рубина». Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Караев. Во втором тайме «Рубину» удалось восстановить статус-кво, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. Гол на счету Йевтича.

В первом круге чемпионата России команды провели матч в Казани. Встреча завершилась вничью с аналогичным счётом — 1:1.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Рубин» (15) — на девятом месте.