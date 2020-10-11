«Реал» недоволен количеством игрового времени Кубо в «Вильярреале»

В «Реале» выразили недовольство тем, что японский полузащитник Такефуса Кубо, который выступает за «Вильярреал» на правах аренды, получает небольшое количество игрового времени, утверждает Cadena Ser.

В нынешнем сезоне 19-летний Кубо принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (0 — в основном составе), не отметился результативными действиями, отыграв в общей сложности всего 54 минуты. Руководство «Реала» надеялось, что талантливый хавбек будет проводить на поле больше времени.

Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Мальорку» на правах аренды. Хавбек принял участие в 35 матчах Примеры, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.