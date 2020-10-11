Тарасов — о коронавирусе: страшно представить, что можно снова лишиться игр

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с ростом числа заражённых коронавирусом в России.

«Все гадают, какие будут ограничения во второй волне — ясно, что она уже вовсю стартанула. Как спортсмену мне мне трудно и страшно представить, что можно оказаться снова без игр и тренировок на поле, первая волна в этом плане серьёзно сказалась на спортивной сфере.

Хорошо, что сейчас все понимают, руководители и в государстве, что нельзя делать такие перерывы, спортсмены должны быть в форме. И обсуждения мер ко второй волне начали в том числе с темы поддержки возможности спортивных занятий и мероприятий", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Жена футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ранее стала ведущей на клубном телевидении хоккейного «Ак Барса».