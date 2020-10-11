Россия — Турция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона В между национальными командами России и Турции. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина". Начало — в 21:45 мск.



Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом, ассистировать будут судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный судья — Нейц Кайтазович.



Сборная России, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (1) — на 3-м месте. В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Турция.

Россия – Турция: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА