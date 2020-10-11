Россия — Турция: Миранчук открыл счёт

Полузащитник сборной России Антон Миранчук забил гол в ворота сборной Турции в матче 3-го тура Лиги наций.
На 28-й минуте Миранчук нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.
Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина". «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Турция.
Обслуживает матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом, ассистируют ему судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный судья — Нейц Кайтазович.
Сборная России, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (1) — на 3-м месте. В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).
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