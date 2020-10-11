Сборная Англии одержала 20 побед в 21 последнем домашнем матче

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии победила национальную команду Бельгии со счётом 2:1, одержав 20-ю победу в 21 последнем домашнем матче. Англичане забили в этих матчах 67 голов, пропустив 10.

В последний раз сборная Англии проигрывала на своём поле 8 сентября 2018 года в матче Лиги наций УЕФА с командой Испании (1:2).

Матч Англия — Бельгия состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Тобиаса Штилера, ассистировали судьи на линиях Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.



Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте равновесие с пенальти восстановил Маркус Рашфорд. В середине второго тайма англичан вперёд вывел Мэйсон Маунт, которому ассистировал Киран Триппьер.