Станислав Черчесов: результат матча с Турцией закономерен, поделили очки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции (1:1).



«Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надо быть объективными. Результат закономерен, поделили очки.



Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить, прошлый матч на „ВТБ Арене“ с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего семь тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.



На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Тренер сборной Турции: мы потеряли два очка в матче с Россией