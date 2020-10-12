Хавбек «Динамо» Фомин дебютировал за сборную России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин впервые вышел на поле в майке сборной России.
На 90-й минуте матча 3-го тура Лиги наций с Турцией Фомин появился на поле, заменив полузащитника Андрея Мостового.
Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счётом 1:1. Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счёт на 28-й минуте. Хавбек нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.
На 62-й минуте турки сравняли счёт. Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Мерих Демирал в касание скинул во вратарскую, где Антон Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Кенану Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.
Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте.
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