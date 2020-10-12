Станислав Черчесов: турки сильны индивидуально, а теперь они прибавили и в командной игре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Турции (1:1).

«Фернандес и Джикия — последние потери, но если брать общие: Баринов, Миранчук и Головин. У нас много игроков, которые претендуют на роль основы. Команда отреагировала на потери хорошо, была цельной, по ходу игры вариативность уменьшается, но мы постарались сделать так, чтобы она была сбалансирована.



Замена Миранчука не была плановой. Он получил удар после гола. В перерыве было видно гематому. Во втором тайме он провёл определённое время, но ход игры показал, что надо укреплять центр, поэтому и поменяли. Были у него и хорошие моменты, были и и те, которые нужно подтянуть. Мы уже поговорили, но, повторюсь, игра иногда заставляет вносить изменения.



Обратная замена не часто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая.



Мы ожидали, что турки по сравнению с прошлыми матчами прибавят. Игра с немцами это подтвердила, а сегодня мы убедились, что это другая команда, а не та, которая была месяц назад. Сегодня у них играло пять новых игроков, которые не играли с Германией. Турки сильны индивидуально, а теперь они прибавили и в командной игре.



Нас не удивило, что венгры обыграли Сербию. С нами они тоже были организованны. У нас есть борьба в группе, следующая игра будет определять многое. Готовимся по своему графику, игра через пару дней и нет простора для манёвра», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.