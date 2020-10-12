Быстров: сборная России дала туркам почувствовать, что они могут играть в футбол

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров оценил игру сборной России в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Турции (1:1).

«Способны сыграть лучше с венграми. За счет чего? За счет игроков, за счет того, что будем играть не 45 минут, а хотя бы 75. Просто, выходить надо из раздевалки с таким же настроем, как в первом тайме. Турки тогда почувствовали бы, что они здесь лишние и просто смирились бы со своим поражением. А так мы им дали почувствовать, что они могут играть в футбол, за это и поплатились», — цитирует Быстрова официальный сайт «Матч-ТВ».

Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте.