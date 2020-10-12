Сборная Италии не проигрывает 15 официальных матчей подряд

Сборная Италии проводит без поражений уже 15 официальных матчей — на счету итальянцев 12 побед и 3 ничьи. 15-м беспроигрышным матчем стала встреча со сборной Польши в третьем туре Лиги наций, в котором была зафиксирована ничья 0:0.

Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия сборной Италии – в период с июня 1997 по июнь 1999 года национальная команда не уступала 17 матчей.



В последний раз Италия проиграла в официальном матче в сентябре 2018 года — тогда итальянцы уступили Португалии со счётом 0:1. Впереди у сборной Италии матч Лиги наций с Нидерландами, который состоится 14 октября, а 15 ноября команда Роберто Манчини сыграет дома с Польшей. Также 11 ноября сборная Италии проведёт товарищеский матч с Эстонией.