Хиддинк: рад, что Жирков всё ещё играет! Очень горжусь им, как и Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал итог матча 3-го тура Лиги наций, в котором национальная команда на своём поле сыграла вничью с Турцией (1:1).



«Я смотрел отрывки из матча между сборными России и Турции. Рад, что Юрий Жирков всё ещё играет! Я очень горжусь им, так же, как и капитаном команды Артёмом Дзюбой», — приводит слова Хиддинка ТАСС.



Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте. В 1-м туре Россия переиграла Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).



14 октября российской сборной предстоит сыграть дома с Венгрией в 4-м туре Лиги наций. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 21:45 мск.