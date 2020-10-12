Форвард «Ахмата» перешёл в «Чайку» на правах аренды
Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев продолжит карьеру в «Чайке» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба из села Песчанокопское.
Идрис является воспитанником грозненского клуба. В сезоне-2017/2018 провёл 27 матчей в Первенстве молодёжных команд клубов РПЛ, в которых забил 17 голов, став вторым бомбардиром турнира. В 2018 году провёл восемь матчей в составе сборной России U20, а первую половину 2019 года – в литовской «Паланге». Там он вышел на поле 14 раз и забил семь голов.
Минувший сезон Умаев отыграл в «Химках». Он сыграл в общей сложности 388 минут, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. На старте текущего чемпионата форвард «Ахмата» четырежды появился на поле в матчах РПЛ и один раз в Кубке России, сделав голевой пас.
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