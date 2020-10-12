Эден Азар подешевел на € 90 млн с момента перехода в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ощутимо потерял в трансферной стоимости за последний год.
Согласно оценке портала Transfermarkt, с октября 2018 года по июнь 2019-го бельгиец, в то время выступавший за «Челси», находился на пике и стоил € 150 млн.
После этого состоялся его переход в «Королевский клуб», где Эден столкнулся с проблемами и травмами и перестал играть на прежнем уровне. Его стоимость начала снижаться – сначала до € 120 млн, затем до € 100 млн, потом до € 80 млн. В настоящее время Азар оценивается в € 60 млн. Таким образом, чуть больше чем за год он подешевел на € 90 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует провести с Азаром психологическую работу из-за его страха получить травму. Сейчас форвард восстанавливается после повреждения и рискует пропустить матч с «Барселоной».
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