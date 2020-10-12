Президент РПЛ Прядкин прокомментировал решение суда в отношении «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение суда в отношении московского «Спартака». Клуб признан виновным в нарушении административного регламента (грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности) на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), ему назначен штраф в 300 тыс. рублей.
«Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем, это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь под особым вниманием со стороны органов власти.
Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется ещё раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 12 октября 2020
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