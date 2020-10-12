Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магат: трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Лео система Пепа не работает

Магат: трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Лео система Пепа не работает
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Баварии» Феликс Магат поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Лео система Пепа никогда не работала успешно. В противном случае он бы выиграл Лигу чемпионов с „Баварией“ или „Манчестер Сити“.

В «Барселоне» всё работало исключительно из-за Месси, который может решить исход матча из ничего. На мой взгляд, Гвардиола часто проигрывает ещё до матча, пытаясь выиграть заранее. Его тактика приводит к неправильным решениям, которые мешают успеху", — приводит слова Магата Spox.

49-летний Гвардиола два раза становился победителем Лиги чемпионов. Каталонский специалист оба раза выиграл турнир, будучи тренером «Барселоны».

Хосеп Гвардиола сравнил футбол с духами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020