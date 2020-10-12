Магат: трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Лео система Пепа не работает
Бывший главный тренер «Баварии» Феликс Магат поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Лео система Пепа никогда не работала успешно. В противном случае он бы выиграл Лигу чемпионов с „Баварией“ или „Манчестер Сити“.
В «Барселоне» всё работало исключительно из-за Месси, который может решить исход матча из ничего. На мой взгляд, Гвардиола часто проигрывает ещё до матча, пытаясь выиграть заранее. Его тактика приводит к неправильным решениям, которые мешают успеху", — приводит слова Магата Spox.
49-летний Гвардиола два раза становился победителем Лиги чемпионов. Каталонский специалист оба раза выиграл турнир, будучи тренером «Барселоны».
Хосеп Гвардиола сравнил футбол с духами
- 12 октября 2020
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