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Арсен Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы

Арсен Венгер предложил чаще проводить чемпионаты мира и Европы
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал формат Лиги наций и отметил, что чемпионаты мира и чемпионаты Европы по футболу стоит проводить чаще.

«Нам нужно избавиться от Лиги наций и проводить турниры, которые всем понятны. Если вы спросите людей на улице, что такое Лига наций, мало кто сможет объяснить это вам. Нужно проводить как можно меньше мероприятий. Один чемпионат мира и один чемпионат Европы раз в два года — это подходящий вариант для современного мира», — приводит слова Венгера Bild.

Арсен Венгер тренировал «Нанси», «Монако», японский «Нагоя Гампус». В 1996 году француз возглавил лондонский «Арсенал», с которым проработал до 2018 года, завоевав три чемпионских титула, семь раз выиграв Кубок и один раз выйдя в финал Лиги чемпионов.

Арсен Венгер предложил изменить футбольные правила
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