Оздоев: вёл с «Зенитом» переговоры о продлении контракта, но пока всё приостановилось

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что переговоры с клубом о продлении его контракта приостановлены.
«Контракт с „Зенитом“ истекает намного раньше, чем два года. Думаю, это не зависит от определённого времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем. Своё будущее вижу в клубе, хочу продолжать играть», — сказал Оздоев в программе «Футбол России» с Ильёй Казаковым.
Оздоев перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 3,3 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек в 10 матчах чемпионата России (9 — в основном составе) отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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