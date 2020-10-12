Вячеслав Колосков оценил приговор «Спартаку» за нарушения на стадионе

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о наказании, вынесенном «Спартаку» за нарушение эпидемиологических требований во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Московский клуб оштрафован на 300 тыс. рублей.

«Всё-таки была угроза закрытия стадиона. Конечно, это наказание было бы чрезмерно жёстким. А денежный штраф справедлив, ведь простых граждан, компании штрафуют за несоблюдение масочного режима. А подход ко всем должен быть одинаковым", — приводит слова Колоскова «РБК-Спорт».

Колосков отметил, что при нарушении аналогичного правила в матчах под эгидой УЕФА наказания было бы не избежать.

«Виновной стороне грозило бы наказание в виде денежного штрафа, санкций в отношении стадиона или даже национальной ассоциации. С подобным опытом лучше не сталкиваться, просто надо соблюдать регламент. Убеждён, что, например, к РФС со стороны УЕФА по этому вопросу претензий не будет», — добавил функционер.