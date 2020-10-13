Магомед Оздоев: задача «Зенита» — выйти из группы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о задаче петербургского клуба в Лиге чемпионов.

«Для нас задача — выйти из группы в Лиге чемпионов. Думаю, выполним её. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели „Динамо“ и „Ростов“ многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю. На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. „Краснодар“ подтвердил, что уровень другой — впервые три команды в группе Лиги чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Футбол — командный вид спорта. У нас наоборот хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге чемпионов — огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть. Чем больше мы набираем очков, тем больше наших играет в еврокубках. Многие детки это видят, хотят играть, ходят на стадионы, когда великие футболисты приезжают играть против тебя", — сказал Оздоев в программе «Футбол России».