«Вау! Я играю за «Барселону»!» Сержиньо Дест рассказал о переходе в каталонский клуб

19-летний американский защитник Сержиньо Дест поделился эмоциями после перехода в каталонскую «Барселону» из нидерландского «Аякса».

«Первые пару дней я не особо этого осознавал, но, оглядываясь назад, я могу сказать: «Вау! Я играю за «Барселону»!», Потому что первые пару дней всё шло очень быстро. Так что прямо сейчас я просто понимаю, как я вижу все эти фотографии и видео, и это просто потрясающее чувство. Это эмоциональный момент.

Я не чувствую давления в плохом смысле. Я чувствую давление в хорошем смысле, так что это действительно хорошо для меня. Чувствую себя первым американцем, попавшим в команду уровня «Барселоны», поэтому я действительно горжусь этим, и прямо сейчас я просто хочу сделать что-то отличное.

Я не просто хочу быть первым. Я хочу быть первым, кто действительно сделает что-то значимое в этом клубе. Так что я буду очень много работать для того, чтобы добиться больших успехов в этом клубе. Я мечтал об этом всю жизнь.

Лучший игрок мира здесь – это Лионель Месси. Я могу многому у них научиться, и это то же самое — если вы в Испании, то выучить испанский язык будет легче. Так что я чувствую, что если я с лучшими игроками, то мне будет легче развиваться», — цитирует Деста Goal.

Напомним, что сумма трансфера Деста из «Аякса» составила € 21 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.