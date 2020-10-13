Зидан всё ещё рассчитывает на трансфер Погба в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всё ещё рассчитывает поработать вместе с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погбой, сообщает Marca.
По данным источника, специалист надеется, что «Реалу» удастся подписать контракт с футболистом. Сообщается, что переход будет возможен, если мадридский клуб сохранит хорошие отношения с агентом Мино Райолой.
Отмечается, что сейчас Погба раздражён ситуацией в клубе. «Манчестер Юнайтед» обещал ему, что команда будет построена вокруг него. Однако, этого не происходит.
Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую клуб может активировать. В прошлой кампании Поль в 16 матчах английской Премьер-лиги записал в актив 4 результативные передачи и один мяч.
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