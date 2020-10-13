Гаттузо хотел видеть Далера Кузяева в «Наполи»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог подписать контракт с «Наполи», главный тренер итальянского клуба Дженнаро Гаттузо хотел видеть россиянина в команде. Об этом сообщил журналист Дмитрий Шнякин.

«Мне показали кое-какие переписки, я, честно говоря, шокирован. Ещё сильнее расстроился. „Наполи“ всерьёз хотел Кузяева, всё было для этого. Гаттузо интересовался Далером.

«Фортуна» из Дюссельдорфа интересовалась. Она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт ещё до вылета. Этот вариант отпал. «Арминия» тоже интересовалась. Ещё один топ клуб предлагал соглашение, вы даже не представляете, насколько это большая команда. Название её я говорить не буду, потому что сам не особо верю в это", — сказал Шнякин в видео YouTube-канала "Тимур Журавель".