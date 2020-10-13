В «Тамбове» отреагировали на слова Панченко. Игрок заявил, что не получал в клубе зарплату

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал высказывание нападающего Кирилла Панченко. Перебравшийся в тульский «Арсенал» игрок заявил, что «не получил в клубе ни копейки».



«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмёрки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем», — приводит слова Худякова Sport24.



Панченко перешёл в «Тамбов» в начале августа на правах свободного агента из «Динамо», цвета которого защищал на протяжении четырёх лет. В «Арсенал» 30-летний форвард перешёл 11 октября.

Кирилл Панченко: в «Тамбове» не получил ни копейки, с зарплатой возникли трудности