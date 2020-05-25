Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, кого бы выбрал из игроков команды, если бы ему нужно было самоизолироваться.

«Я бы выбрал Хуана Мату, потому что в таком случае мог бы слушать свою песню весь день, каждый день! Он всегда поёт её для меня! Это не сравнится с атмосферой на «Олд Траффорд», но Хуан вкладывает всю душу. Его приятно послушать.

Обычно я приезжаю на базу раньше Маты. Потом он приходит на завтрак, протягивает мне руку и начинает петь: «Бруну, Бруну, Бруну!» — приводит слова Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте клуба.

Бруну выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В 9 матчах португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.