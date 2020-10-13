Воспитанник ЦСКА перешёл в брянское «Динамо»
Защитник Денис Никитин перешёл в брянское «Динамо» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение 23-летнего футболиста с брянским «Динамо» рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Желаем Денису успехов на поле!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице брянского «Динамо» в «Твиттере».
Никитин является воспитанником академии ЦСКА. За московский клуб защитник выступал в Юношеской лиге УЕФА. Никитин играл за такие клубы, как «Авангард», «Тосно», «Оренбург» и красноярский «Енисей».
Московский ЦСКА набрал 19 очков в 10 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 21 очко в 10 встречах.
- 13 октября 2020
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