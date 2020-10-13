Результат теста вратаря «Локомотива» Гильерме на коронавирус оказался отрицательным

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил о результатах очередных тестов голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме на коронавирус.



«У Мацея Рыбуся последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал ещё один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбусь сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Камано. У Гилерме тесты отрицательные», — написал Брейдо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее было объявлено, что у Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды России, тесты на коронавирус оказались сомнительными. Позже игроки были изолированы от партнёров по сборной России.