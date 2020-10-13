Семак: приятно, что наши ребята будут играть на Евро с топ-сборными по своему возрасту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выход молодёжной сборной России в финальную стадию Евро-2021.



«Я очень рад выходу нашей сборной на Евро. Ситуация в отборочной группе складывалась очень непросто, но последние матчи, безусловно, всем подняли настроение.

Очень приятно, что наши ребята будут играть в финальной части с топ-сборными по своему возрасту. Чем выше конкуренция, тем лучше для нашего футбола и наших молодых ребят. Благодаря Евро они будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся, куда нужно двигаться. Очень рад и за тренерский штаб, который добился поставленной задачи, нужного и важного результата. Поздравляю всех, тем более что добиться этого было непросто. Теперь будем переживать за наших ребят в финальной части.

Перспективы сборной на Евро? Сейчас их оценивать трудно. Главное, посмотреть на нашу команду, оценить разницу по сравнению с лучшими сборными, в том числе, может быть, в индивидуальном мастерстве в этой возрастной категории. Но выход на Евро — это всегда приятно. А лично мне ещё приятно за нашего защитника Данила Кругового. Для него, как и для всех ребят, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои лучшие качества», — приводит слова Семака «Матч ТВ».