Гендиректор «Зенита»: надо, чтобы выход молодежной сборной не оказался случайностью

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень развития и перспективы молодёжного футбола в России.



«Если говорить о лимите, то выход нашей молодёжной сборной даёт надежду на то, что механизм воспитания молодых футболистов, которые выступают на высоком уровне — будет работать. Это не просто удачное стечение обстоятельств, когда Круговой и Лесовой, хочется пошутить на счёт фамилий, и другие ребята, играют регулярно в своих командах. Не только играют, но и забивают, стабильно играют в защите. Достаточно вспомнить, что вратари молодежной сборной, основные в своих командах.



У нас слишком мало времени и после первого года нужно проанализировать задачу популяризации и развития футбола. Такие задачи стоят и будут стоять. Уровень футбола определяют играющие футболисты на поле, а конкуренция это аксиома, которую никто не отменял. Не будет конкуренции — не будет прогресса. Главное, чтобы система работала. У нас сейчас реорганизовывается система, где главным критерием будет воспитание игроков от возраста к возрасту вплоть до главной команды.



Надо, чтобы этот выход молодежной сборной не оказался случайностью и удачей. РФС много делает для того, чтобы от слов перейти к делу, так, например, создана ЮФЛ. Всё решается на поле и в ходе тренировочного процесса и воспитания. Мало быть техничным и мастеровитым, надо, чтобы и с головой всё было в порядке. Тренер должен не только подтягивать спортивную часть, но и воспитание. Все игроки помнят своих первых тренеров и кто вёл их по жизни. Надеюсь, что наша молодёжная сборная подойдёт во всеоружии, у них есть время на подготовку», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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